بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عامل وعاطل لسرقتهما الدراجات النارية في محافظة سوهاج.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج قيام شخصين عامل له معلومات جنائية - عاطل محكوم عليه بالحبس لمدة 3 شهور في قضية سرقة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية عن طريق المغافلة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجتين ناريتين "مُبلغ بسرقتهما بالقسم" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 6 وقائع بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ومراكز شرطة "أخميم، سوهاج، جزيرة شندويل" وأرشدوا عن المسروقات عدد 9 دراجات نارية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

