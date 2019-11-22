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افتتاح أول وحدة لقسطرة القلب بتأمين بنها النموذجي بتكلفة 5 ملايين جنيه

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أعلن الدكتور جمال حجاج رئيس فرع التأمين الصحى بالقليوبية، افتتاح أول وحدة قسطرة القلب، وتشغيل وحدتي جراحة القلب ورعاية الأطفال لخدمة أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة

وأشار إلى أن تلك الوحدة الجديدة سيتم تشغيلها تجريبيا خلال الشهر الجاري لمدة 3 شهور يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مشيرا إلى أنه تقرر تخصيص 4 أخصائيين و2 نواب من الأطباء مع وجود أخصائي مسئول عن كل يوم دخول الحالات وتحضيرها ومتابعة ما بعد القسطرة.

وأضاف أن الوحدة بلغت تكلفتها 5 ملايين جنيه وستستقبل ما يزيد علي 1500 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية في العام،موكدا في تصريحات صحفية أنه تم تدريب طاقم من الأطباء والتمريض بقسم القلب والصدر بإشراف الدكتور أحمد حجاج، مدير المستشفى، على جهاز وحدة قسطرة القلب لتعظيم الاستفادة منها وتقديم خدمة جيدة لمرضى التأمين الصحي.

وأشار إلى أن جهاز قسطرة القلب الجديد مجهز للعلاج الهجيني وهو المزج بين العلاج بالقسطرة القلبية التداخلي، وجراحة القلب لتعظيم الفائدة المرجوة للمريض وتقليل المضاعفات والآثار الجانبية ومزود بتقنيات حديثة وبأحدث وسائل العمليات الجراحية وأجهزة التخدير الحديثة.

وأوضح حجاج أن قسطرة القلب تهدف إلى تشخيص أو علاج أمراض الأوعية الدموية التاجية، وهي الشرايين التي تزود الدم لعضلة القلب للقيام بوظيفته بشكل سليم وتخفيف آلام الصدر الذبحة الصدرية،وتحسين أداء القلب وإنقاذ حياة المريض في حال وجود انسداد كبير يضر مساحة واسعة من عضلة القلب والذي لا يمكن التغلب عليه عن طريق الوسائل العلاجية الاخري
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