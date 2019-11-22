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رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل بهذه الإطلالة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
هبة أحمد
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تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أمس مركزًا متقدمًا في قائمة البحث على موقع جوجل، بعد إطلالتها التي ظهرت بها في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

حيث ظهرت "رانيا"، وهي مُرتدية فستان فوق الركبة باللون الأسود، مفتوح من الصدر، ويتسم بوجود أكمام طويلة، وبدت بتسريحة الشعر المُنسدل على كتفيها، وأكملت الإطلالة بمكياج بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة ال41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بدأت مساء يوم الأربعاء الماضي 20نوفمبر، ومستمرة، إلى يوم 29 نوفمبر الجاري، ويرأس المهرجان المنتج محمد حفظي، و هذه الدورة مُهداه روح الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي كان يعمل مديرًا فينًا للمهرجان، وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين دينا الشربيني، أحمد داوود، خالد الصاوي، وحرص على حضور حفل الافتتاح العديد من الفنانين في الوطن العربي على حضور حفل الافتتاح.
رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل بهذه الإطلالة
رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل بهذه الإطلالة
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مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله راميا يوسف الدورة 41 احمد داوود

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