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مصر العليا للكهرباء تنتهى من ربط وتفعيل منظومة التدريب مع الموارد البشرية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
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اثناء الاجتماع
اثناء الاجتماع
محمد صلاح الحج
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أعلن مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن انتهاء شركة مصر العليا من ربط وتفعيل منظومة التدريب مع منظومة الموارد البشرية.


وقام فريق عمل الشركة القابضة الكهرباء مصر  والمنفذ للمنظومة بعرض تجريبى أمام  المهندس  رئيس مجلس الادارة بحضور مجلس الإدارة، حيث أشاد الجميع بالبرنامج والتى ستنعكس على  تطور العملية التدريبية  مما سيكون له أعلى الأثر على تنمية وتطور الموارد البشرية ومن ثم رفع معدلات الأداء بالشركة.
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الكلمات المفتاحية

منظومة التدريب القابضة للكهرباء التنمية البشرية

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