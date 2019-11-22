كريم العمدة: توجه الدولة للتحول الرقمي يحفز الاستثمار



وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن القائمة البيضاء التي أُعلن عنها وهي قائمة بأفضل الشركات الاستثمارية، تعد آلية جيدة لتشجيع المستثمرين، منوها بأن توجه الدولة للتحول الرقمي يحفز الاستثمار.



وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن تقليل التعامل الورقي في الاجراءات الحكومية للمستثمرين ينشط حركة الاستثمار بشكل كبير، حيث تعمل مصر على الحذو بالدول الاستثمارية الكبرى.



قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تقوم بعدد من الإجراءات الفترة الأخيرة بهدف تيسير حركة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على المجيء إلى مصر، له مردود إيجابي، فضلا عن جلوس المسئولين مع المستثمرين للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها.