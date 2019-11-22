ريهام سعيد عن خلع صابرين الحجاب: "متفتوش في الدين"

نفت الإعلامية ريهام سعيد، ما نسب إليها من ادعاءات وتصريحات غير صحيحة خرجت من أحد الحسابات المُزيفة عن طريق "تويتر" تزعم فيها بمهاجمة الفنانة صابرين بعد قرار خُلعها للحجاب.



وجعل ذلك الإعلامية ريهام سعيد تقوم ببث مقطع فيديو جديد لها من خلال صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" تؤكد في الفيديو أنها لا تمتلك أى حسابات على موقع "تويتر".



وأضافت ريهام في الفيديو: "أنها لا تُفضل الحديث عن الحُريات الشخصية للآخرين، مُشيرة إلى أن صابرين صديقة طيبة وجميلة لا يمكن الحديث عنها بسوء، وأن ارتداء الحجاب أو التخلي عنه أمر شخصي، لا يحق لأي شخص التعليق عليه".



وتابعت ريهام قائلة:" لكن الأمر الذي قام باستفزازها، هو قيام فنانة أخري ببث مقطع فيديو تزعم فيه أن الحجاب لا يُعد فريضة، وأن الحديث عن الحجاب لم يأتِ في أول القرآن، لكن الحديث عنه جاء في منتصف القرآن، مُضيفة :"ده ضايقني مش كشخصية عامة وحد معروف، لكن ضايقني كشخص، أنا ممكن معملش الصح أو مقتنعة بحاجة معينة انت حُرة وأنا حُرة وكل واحد حُر، كل واحد يقتنع باللى هو عايزه لكن ينشره لأ".



وأكملت ريهام قائلة: "مينفعش أجي في الدين أقول إن الحجاب مش فرض، متفتوش في الدين، قررتي إنك تخلعي الحجاب براحتك، لكن سيبي المُحجبات ربنا يثبتهم، أنا كريهام أُؤمن إنه فرض، حتى لو مش مؤمنين بيه، متلخبطوش الناس التانية، بلاش نلغبط الناس اللي اختارت الطريق الصعب، واللي من وجهة نظري إنهم الصح".