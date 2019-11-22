Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 عادات تمنعك من تحقيق النجاح

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار طارق
Advertisements

من المحزن أن تعرف أنه في مجتمع يضم 100 شخص، بالكاد تجد ما يصل إلى 10 أشخاص من الأثرياء أو الناجحين في مسعاهم. ان النخبة التي تتبنى العادات الناجحة لا يتركون مجال للصدفة لتحقيق النجاح.

• 5 عادات تجذبك بسهولة إلى حياة الفقر الدائم:

1. أن تعيش من أجل اليوم فقط
منذ وقت طويل، قام عالم بدراسة لأسباب الحراك الاجتماعي والاقتصادي. لقد أراد أن يعرف كيف تصبح بعض الأجيال أكثر ثراءً، بينما يصبح الآخرون أكثر فقرًا. أوصلته جميع أبحاثه إلى عامل واحد كان أكثر دقة من أي شيء آخر في التنبؤ بالنجاح - أطلق عليه "منظور الزمن".

يقيس منظور الزمن مدى تقدمك في المستقبل عندما تتخذ قرارًا اليوم. مثال على منظور طويل الأجل، هو عندما يشتري رجل حكيم من العائلة أرضًا لتامين مستقبل طفله، على الرغم من أنه لن يحتاج إليها لمدة قد تزيد عن ثمانية او عشر اعوام. هذا هو نهج طويل الأجل ينطوي على التضحية في المدى القصير لضمان نتائج أفضل على المدى الطويل.

يصير معظم الناس فقراء لأن "منظور الوقت" الخاص بهم يركز على الأهداف قصيرة الأجل مثل تلبية الاحتياجات الأساسية لنمط الحياة وشراء السلع الفاخرة ودفع الإيجار وما إلى ذلك.

2. الانتظار لبدء رحلة النجاح
من المؤكد أن الجميع يريد النجاح في الحياة، لكن قلة قليلة من الناس على استعداد لخوض التحديات. في تاريخ العالم، لم يفز شخص لم يترك خط البداية بأي سباق ماراثون.

بينما تعتقد انك لا تملك رأس المال الكافي للبدء، فإن شخصًا آخر مشغول بالاستفادة الجيدة من أي شيء يملكه. بينما انت مشغولا بالشكوى من مشكلة في مجتمعك، فإن شخصًا آخر منشغل بالتفكير في كيفية بدء عمل تجاري يحل هذه المشكلة. إذا واصلت الانتظار عند خط البداية ولم تفعل شيئًا، فسيتمكن الفقر من البقاء معك.

3. عدم الاستفادة من قدراتك
المشكلة هي أنك تواصل التعلم ولكنك لا تفهم كيف تستفيد مما تتعلمه. أنت متعلم ولكنك لم تستوعب ما أخبرك به معلمك. لديك معرفة ولكنك لا ترغب في التفكير مليا في كيفية استخدامها. لا تزال عالقًا عند خط البداية لأنك لا تريد أن تبدأ صغيرا. لا تزال عالقًا في التفكير في اليانصيب على أمل أن تستيقظ ذات يوم وتكتشف أسهل طريقة للحصول على الثروة.

4. زيادة انفاقك كلما زاد دخلك
إن زيادة إنفاقك باستمرار هي طريقة جيدة لتراكم الديون والبقاء في أوج الفقر. للبقاء خارج منطقة الديون، ستحتاج إما إلى إيجاد طريقة لكسب المزيد من المال أو تقليل الإنفاق. الخيار الأول والأفضل هو إيجاد طرق لزيادة الدخل والحفاظ على نفقاتك ثابتة.

5. الشكوي بدلًا من الالتزام
هل سبق لك أن نطقت أيًا من العبارات السيئة لنفسك من قبل؟ يجب التوقف عن الشكوي، والا تدع مجال للأعذار. بدلًا من ذلك، يجب أن تتحمل مسؤولية عاداتك غير المنتجة وتركز على تغييرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نحقيق النجاح عادات تمنعك من النجاح التغلب علي الفقر

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 17 ساعة

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 9 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يومين

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ أقل من ساعتين

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو عبد الحميد عن حديث السيسي اليوم: "مصارحة ومكاشفة"

كيف تتسوق بحكمة و تدخر أموالك

كيف تغيير حظك السيئ؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status