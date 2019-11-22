5 عادات تمنعك من تحقيق النجاح



يقيس منظور الزمن مدى تقدمك في المستقبل عندما تتخذ قرارًا اليوم. مثال على منظور طويل الأجل، هو عندما يشتري رجل حكيم من العائلة أرضًا لتامين مستقبل طفله، على الرغم من أنه لن يحتاج إليها لمدة قد تزيد عن ثمانية او عشر اعوام. هذا هو نهج طويل الأجل ينطوي على التضحية في المدى القصير لضمان نتائج أفضل على المدى الطويل.



يصير معظم الناس فقراء لأن "منظور الوقت" الخاص بهم يركز على الأهداف قصيرة الأجل مثل تلبية الاحتياجات الأساسية لنمط الحياة وشراء السلع الفاخرة ودفع الإيجار وما إلى ذلك.



2. الانتظار لبدء رحلة النجاح

من المؤكد أن الجميع يريد النجاح في الحياة، لكن قلة قليلة من الناس على استعداد لخوض التحديات. في تاريخ العالم، لم يفز شخص لم يترك خط البداية بأي سباق ماراثون.



بينما تعتقد انك لا تملك رأس المال الكافي للبدء، فإن شخصًا آخر مشغول بالاستفادة الجيدة من أي شيء يملكه. بينما انت مشغولا بالشكوى من مشكلة في مجتمعك، فإن شخصًا آخر منشغل بالتفكير في كيفية بدء عمل تجاري يحل هذه المشكلة. إذا واصلت الانتظار عند خط البداية ولم تفعل شيئًا، فسيتمكن الفقر من البقاء معك.



3. عدم الاستفادة من قدراتك

المشكلة هي أنك تواصل التعلم ولكنك لا تفهم كيف تستفيد مما تتعلمه. أنت متعلم ولكنك لم تستوعب ما أخبرك به معلمك. لديك معرفة ولكنك لا ترغب في التفكير مليا في كيفية استخدامها. لا تزال عالقًا عند خط البداية لأنك لا تريد أن تبدأ صغيرا. لا تزال عالقًا في التفكير في اليانصيب على أمل أن تستيقظ ذات يوم وتكتشف أسهل طريقة للحصول على الثروة.



4. زيادة انفاقك كلما زاد دخلك

إن زيادة إنفاقك باستمرار هي طريقة جيدة لتراكم الديون والبقاء في أوج الفقر. للبقاء خارج منطقة الديون، ستحتاج إما إلى إيجاد طريقة لكسب المزيد من المال أو تقليل الإنفاق. الخيار الأول والأفضل هو إيجاد طرق لزيادة الدخل والحفاظ على نفقاتك ثابتة.



5. الشكوي بدلًا من الالتزام

هل سبق لك أن نطقت أيًا من العبارات السيئة لنفسك من قبل؟ يجب التوقف عن الشكوي، والا تدع مجال للأعذار. بدلًا من ذلك، يجب أن تتحمل مسؤولية عاداتك غير المنتجة وتركز على تغييرها.



من المحزن أن تعرف أنه في مجتمع يضم 100 شخص، بالكاد تجد ما يصل إلى 10 أشخاص من الأثرياء أو الناجحين في مسعاهم. ان النخبة التي تتبنى العادات الناجحة لا يتركون مجال للصدفة لتحقيق النجاح.• 5 عادات تجذبك بسهولة إلى حياة الفقر الدائم:1. أن تعيش من أجل اليوم فقطمنذ وقت طويل، قام عالم بدراسة لأسباب الحراك الاجتماعي والاقتصادي. لقد أراد أن يعرف كيف تصبح بعض الأجيال أكثر ثراءً، بينما يصبح الآخرون أكثر فقرًا. أوصلته جميع أبحاثه إلى عامل واحد كان أكثر دقة من أي شيء آخر في التنبؤ بالنجاح - أطلق عليه "منظور الزمن".