احمد كامل يطرح أغنيته الجديدة "قولي" (فيديو)

طرح الفنان أحمد كامل، فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "قولي"، عبر القناة الرسمية له على موقع "يوتيوب".



واستطاعت الأغنية أن تحقق نجاحاً كبيراً خلال ساعات قليلة من طرحها، حيث تخطي الفيديو كليب الخاص بالأغنية حاجز الربع مليون مشاهدة.



وتقول كلمات الأغنية: "سلميلي عـ اللي بينا .. قولي كرهاك بـ 100 طريقة .. لو يسألوكي عني يوم .. قولي مش فكراه الحقيقة .. قولي غاب مش فاكرة شكله .. قولي مات ومعاه مشاكلة"، قولي قلبي حب بعده .. واعملي فيها البريئة .. كوني مظلومة فـ حكايتك .. باينلهم اني سايبك عرفيهم اني بايع .. بس وانتي قدام مرايتك .. تقدري تبوحي بمشاعرك .. قولي والله ما احب بَعدك".



ويذكر أن فيديو كليب "قولي" من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية S-lam Shetoz.



الجدير بالذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، وغيرها.