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تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 23/11/2019 ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،  في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، عن حالة الطقس اليوم الجمعة 22/11/2019 في مصر، وقالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على كافة أنحاء البلاد، نهارا بارد ليلًا.

طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وشبور كثيفة

ويتوقع خبراء الأرصاد ، أن تقل الرؤية؛ بسبب الشبورة المائية الكثيفة على شمال البلاد، شمالًا، وظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية، يصاحبها رياح شمالية شرقية معتدلة، إضاف إلى شبورة مائية في فترة الصباح تعيق الرؤية.

درجات الحرارة في مصر ومدن الدول العربية والأجنبية

وشمل تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، و درجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض معكم درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

المدينة

العظمى

الصغرى

القاهرة

25

14

شبين الكوم

25

14

طنطا

25

14

دمنهور

24

14

الإسكندرية

24

14

بلطيم

25

14

مطروح

23

13

السلوم

23

12

سيوة

23

12

بورسعيد

23

18

دمياط

22

17

الزقازيق

24

13

الاسماعيلية

24

10

السويس

24

13

العريش

23

09

رفح

22

09

رأس سدر

25

14

نخل

24

02

نويبع

23

19

طابا

24

15

كاترين

19

02

الطور

26

14

شرم الشيخ

27

19

الغردقة

28

17

مرسى علم

27

18

الفيوم

25

10

بنى سويف

25

10

المنيا

25

09

أسيوط

26

12

سوهاج

27

13

قنا

27

14

الأقصر

28

14

أسوان

28

14
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