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عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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حرصت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، على التطرق إلى أزمة تهدد الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حال المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.


ونجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل لأولمبياد طوكيو، بعدما بلغ المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة.


وأكدت التقارير الإنجليزية، أن الأولمبياد سيعرقل مسيرة المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول خلال الموسم المقبل.

 

وقالت صحيفة "ميرور" إن محمد صلاح مرشح للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي بعد التأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، بعد بلوغه نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

 

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن صلاح مرشح للانضمام إلى صفوف منتخب مصر الأولمبي، كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن، والذي يتم السماح لهم بالمشاركة مع كل فريق بالأولمبياد.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأولمبياد ستقام خلال الفترة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس من العام المقبل.

 

وأكدت "ميرور" أن وجود صلاح في الأولمبياد يعني بالتأكيد غيابه عن انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، والذي يبدأ عادة مطلع أغسطس.

 

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، لم يؤكد بعد اختياره لأي لاعب ضمن قائمة الفراعنة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو.


ويلتقي اليوم منتخب مصر الأولمبي مع نظيره كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

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