Advertisements
Advertisements
Advertisements

توافد أعدادًا كبيرة من المتظاهرين العراقيين علي ساحات التحرير

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:29 ص
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، عن توافد أعدادا كبيرة من المتظاهرين العراقيين علي ساحات التحرير والخلاني و9 محافظات؛ تأكيد المطالب بحل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ويترقب المتظاهرون الذي أخذوا مواقعهم في ساحات التظاهر في ساحة التحرير والخلاني وحافظ القاضي ومحافظات البصرة والديوانية والناصرية وميسان والمثنى وواسط وكربلاء والنجف وبابل أن تعلن المرجعية الشيعية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة موقفاً جديداً لدعم مطالب المتظاهرين.

ولا زالت الحكومة العراقية تبحث عن حلول في إطار المهلة المحددة من القوى السياسية للحكومة البالغة 45 يوماً للبحث عن حلول للاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وذكر متظاهرون، أن القوات العراقية عززت من انتشارها في الشوارع المؤدية إلى ساحات التظاهر وفي محيط الأبنية الحكومية لفرض الأمن وعدم اتساع رقعة المظاهرات التي اقتربت من أسبوعها الخامس على التوالي.

وبحسب شهود عيان، فإن ميناء أم قصر التجاري أكبر مرفأ تجاري عراقي في محافظة البصرة لا يزال مغلقاً من قبل المتظاهرين فضلاً عن إقامة سرادق اعتصام في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.

وحذرت المفوضية من استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال والذي طال عدد من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة، وتؤكد المفوضية مطالبتها للحكومة والأجهزة الأمنية المختصة لتحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة.

يذكر أن أكثر من 330 متظاهراً قتلوا وأصيب أكثر من 15 ألف آخرين منذ انطلاق المظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي حسب بيانات سابقة صادرة عن المفوضية العليات لحقوق الإنسان العراقية.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

منذ حوالي 8 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يومين

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

نيمار ليس بينهم.. الكشف عن 3 صفقات نارية لبرشلونة في ميركاتو 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status