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موقف ريال مدريد من ضم العدود اللدود لميسي وجوارديولا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:28 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الموقف الرسمي ريال مدريد من التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

 

وأكد زلاتان إبراهيموفيتش رحيله رسميا عن فريق لوس أنجلوس جالاكسي في الشهر المقبل بنهاية عقده مع الفريق الأمريكي.

 

وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أن مينو رايولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش قا باجراء اتصالاته مع مسؤولي ريال مدريد في بداية الأسبوع، وأبلغهم بأنه سيتجاهل كل العروض المقدمة للنجم السويدي من الدوري الإيطالي عبر ميلان وبولونيا إذا قرر الفريق الملكي الحصول على توقيعه.

 

وتابع الموقع الإسباني، أن ريال مدريد رفض عرض رايولا بشأن التوقيع مع إبراهيموفيتش، رغم أنه سينتقل للفريق في صفقة انتقال حر مجانًا.

 

ويعود رفض الريال لضم إبراهيموفيتش لسبب واضح وهو عمره البالغ 38 عامًا، حيث يرى الفريق الملكي أنه لن يمنح الفريق إضافة في ظل وجود كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.

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