نيمار ليس بينهم.. الكشف عن 3 صفقات نارية لبرشلونة في ميركاتو 2020

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن مخطط فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، خاصة وأن الفريق يسعى للتدعيم بعناصر مميزة، بعد التراجع الكبير في المستوى مؤخرا.

موندو ديبورتيفو تكشف مخطط برشلونة في ميركاتو 2020

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عبر غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الجمعة 22 نوفمبر: "خطة عام 2020".

وجاءت صورة الفرنسي إريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة، في واجهة غلاف الصحيفة الإسبانية، مع إشارة لخطة البلوجرانا الكاتالوني في ميركاتو صيف عام 2020.





وألمحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة لديه ثلاث أولويات في ميركاتو 2020 وتتمثل في الآتي:

1- ضم ظهير أيمن مثل جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ الألماني.

2- قلب دفاع لتخفيف الضغط على جيرارد بيكيه، ووضع البارسا أكثر من لاعب لتدعيم هذا المركز في مقدمتهم السنغالي كوليبالي مدافع نابولي.

3- مهاجم ‘‘9‘ بعد أن تم استنفاذ لويس سواريز بالإضافة لكبر سنه، وسيكون الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أبرز المرشحين لهذا المركز.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني ودوري الأبطال

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني حاليا مناصفة مع ريال مدريد برصيد 25 نقطة لكل فريق، كما أنه يحتل صدارة مجموعته في دوري الأبطال برصيد 8 نقاط.