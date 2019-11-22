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بعد انتشار شائعة وفاته.. نبيل الحلفاوي يُطمئن جمهور هادي الجيار

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
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هادي الجيار
هادي الجيار
هبة أحمد
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حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على طمأنة محبي صديقه هادي الجيار، بعد تعرضه لوعكة صحية، وانتشار اخبار كاذبة تزعم وفاته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".


تعليق نبيل الحلفاوي على شائعة وفاة هادي الجيار

حيث كتب "الحلفاوي"، تغريدة قال فيها :"الأخ العزيز هادي الجيار تعرض لالتهاب رئوي ويتم علاجه بالمستشفى وحالته الحمد لله في تحسن، ولا صحة للإشاعات التي يسارع البعض بترويجها".

زوجة هادي الجيار تُطمئن جمهور زوجها على صحته

وخرجت إيمان زوجة الفنان هادي الجيار، في تصريحات صحفية، وتحدثت فيها عن حالته الصحية، وأوضحت أن الفنان هادي الجيار متواجد حاليًا فى أحد مستشفيات المهندسين، لأنه يعاني من التهاب رئوى حاد ناتج عن دور أنفلونزا تناول خلاله بعض الأدوية الخاطئة، التى أخذها من أحد الصيادلة دون الذهاب لطبيب متخصص، مشرة إلى أن حالة الفنان هادي الجيار تحسنت وأنه سيغادر المستشفى فى خلال يومين أو ثلاثة على حد أقصى.
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