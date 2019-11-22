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النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:15 ص
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كامل الوزير
كامل الوزير
كرستينا عياد
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بحث وزير النقل، المهندس كامل الوزير، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين، فيما يتعلق بالتعاون في وضع منظومة أكشاك بريدية في عدد 12 محطة سكة حديد رئيسية والتعاون بين الجانبين في بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تبدأ أعمالها مع بداية الأسبوع المقبل؛ لإقرار وسرعة تحديد الأماكن الخاصة بالأكشاك البريدية في المحطات المتفق عليها وكذلك سرعة إنجاز تذاكر سكة حديد تجريبية مع بداية الشهر المقبل، ليبدأ بعدها التشغيل التجريبي لمنظومة إنتاج تذكرة سكة حديد والدفع الإلكتروني عن طريق مكاتب البريد المختلفة. 

كما تم الاتفاق على التعاون بين الجانبين في مجال عقد دورات تدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات لكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل وذلك في إطار التحول الرقمي والاتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات وزارة النقل وكذلك الإعداد لتوقيع بروتوكول للمرحلة الثانية لمشروع البنية المعلوماتية لوزارة النقل والذي يعد محورا هاما في مجال تكنولوجيا المعلومات يخدم كافة هيئات وشركات وزارة النقل.

وجاء ذلك خلال تفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات وحضر اللقاء قيادات الوزارتين.
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الكلمات المفتاحية

تعاون لبيع تذاكر السكة الحديد بمكاتب البريد اخبار وزارة النقل

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