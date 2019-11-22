جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 / 11 / 2019.. مباراة مصر ضد كوت ديفوار بث مباشر

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق 22 / 11 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي بطولة الأمم الأفريقية، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا

جنوب أفريقيا ضد غانا، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة TIME SPORT البث الأرضي، وقناة 10 beIN SPORT.





مصر ضد كوت ديفوار، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة TIME SPORT البث الأرضي، وقناة 10 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ14"

ليفانتي ضد ريال مايوركا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ12"

بروسيا دورتموند ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ14"

باريس سان جيرمان ضد ليل، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة العاشرة"

أبها ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.





الحزم ضد الرائد، تقام المباراة في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.





الشباب ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام 6:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:40 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:40 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.