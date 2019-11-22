اليوم.. مصر تطلق القمر الصناعي الأول للاتصالات "طيبة 1"

تطلق مصر، اليوم الجمعة 22 من نوفمبر الجارى، القمر الصناعى المصرى الأول لأغراض الاتصالات "طيبة 1"، والذي تم الانتهاء من اختبار أنظمته والتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن.





وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن مصر ستدخل عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، تماشيا مع السباق المذهل الموجود حاليا في مجال الاتصالات على مستوى العالم لما لها من أثر داعم في بناء اقتصادات الدول، وكذلك استعدادا لاستقبال خدمات الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة (5G) والخدمات الذكية التي من المتوقع أن تقوم بتوصيل الأشخاص والأشياء والبيانات والتطبيقات وأنظمة النقل والمدن في بيئات اتصالات ذكية موصولة شبكيا، الأمر الذي ينبغي معه نقل كمية هائلة من البيانات نقلا سريعا جدا.





وتسعى خدمة الجيل الخامس لتسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بداية من تقديم طاقة نظيفة بأسعار معقولة وصولا إلى القضاء التام على الجوع، ومن المتوقع أن تدعم تكنولوجيات الجيل الخامس تطبيقات بالمنازل والمدن الذكية والفيديو ثلاثي الأبعاد والعمل والخدمات الطبية عن بعد والواقع الافتراضي والاتصالات الكثيفة.





ومن المقرر إطلاق القمر بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5" من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية.