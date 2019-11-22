Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيم كارداشيان تثير الدهشة بهذه الصورة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:13 ص
Advertisements
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
Advertisements

في أحدث إطلالة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، اثارت فضول معجبيها، بعد نشرها صورًا لها عبر حسابها بإنستجرام.

وظهرت كيم، خلال الصور وهي ترتدي للعديد من المجوهرات، ومنها خاتم خطوبتها الثمين، الذي سرق منها خلال حادث السطو الذي تعرضت له في العاصمة الفرنسية باريس قبل 3 سنوات.

صور كيم جعلت العديد من تسائلون إذا كانت نجحت في استعادة الخاتم أم لا.

حقيقة ماارتدته كيم كارداشيان
ولكن خرجت كيم كارداشيان، لتوضح أن ما ارتدته في جلسة التصوير، هو نسحة مقلدة من خاتم خطوبتها المسروق، بحسب تصريحاتها لموقع "إنترتينمنت ويكلي".

وأشارت إلى أن مصممة المجوهرات الشهيرة، لورين شوارتز، هي التي صممت نسخة خاتم خطوبتها.

وأضافت أن كل المجوهرات التي أطلت بها في جلسة التصوير مستعارة من لورين شوارتز، والتي أعادتها لها بعد انتهاء جلسة التصوير.

واقعة السرقة قبل 3 سنوات
وكانت كيم كارداشيان تعرضت للسرقة، على هامش أسبوع الموضة في باريس عام 2016، إذ سرق منها مجوهرات تتعدى قيمتها 10 ملايين دولار تحت السطو المسلح، بما في ذلك خاتم خطوبتها البالغ قيمته 4 ملايين دولار.

وصرحت كارداشيان لبرنامج مقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، أنها توقفت عن الاهتمام بكافة الأمور المادية، عقب تعرضها لحادثة سرقتها في باريس، وأنها أصبحت شخصا مختلف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كيم كارداشيان صورة حادث سطو انستجرام الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 6 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 10 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

منذ حوالي 6 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. تعرف على المرشحين لشغل منصب وزير التضامن خلفًا لغادة والي

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

هكذا احتفلت كيم كارداشيان بفقدانها 24 كيلو من وزنها (صورة)

كيم كارداشيان تعود للجيم بعد قضاء عطلة الصيف بميامي

صفاء جلال تتحول لـ كيم كارداشيان بهذه الطريقة

كيم كارداشيان تثير الجدل بجلسة تصوير مثيرة للترويج لمنتجاتها (صور)

بهذه الطريقة.. زوج كيم كارداشيان يحتفل بعيد ميلادها

كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد نجلها بهذه الصورة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

12:29 ص

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status