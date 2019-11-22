ريال مدريد يقطع الطريق أمام المهتمين بضم نجمه

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني لا ينوي التفريط في نجمه الويلزي الدولي "جاريث بيل" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





جاريث بيل يبقى في ريال مدريد





وأشارت شبكة le10sport الفرنسية أن بيل سيبقى في ملعب السنتياجو بيرنابيو خلال الموسم الحالي، ولن يرحل في يناير المقبل.





وأشارت الشبكة، نقلاً عن وكيل أعمال اللاعب، أن صاحب الـ 30 عاماً، سيبقى في الفريق بنهاية الموسم الحالي، بناء على رغبة المدير الفني الفرنسي "زين الدين زيدان" المدير الفني للنادي الملكي.





ريال مدريد يقطع الطريق أمام المهتمين بضم بيل





وبذلك سيقطع ريال مدريد الطريق أمام المهتمين بضم بيل، وأبرزهم الثنائي الإنجليزي توتنهام هوتبيسرز ومانشستر يونايتد، بالإضافة لعدة أندية صينية.





وإنتشرت الكثير من الشائعات حول رحيل بيل، بعد إضطراب العلاقة بينه وبين زيدان، إلا أن إصابة الجناح لوكاس فاسكيز بكسر في اليد وغيابه نحو شهرين قد يعزز فرص بقاؤه في ملعب سانتياجو بيرنابيو.





وقاد بيل منتخب بلاده قبل أيام قليلة للوصول لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 بعد هزيمة منتخب المجر بهدفين دون رد في نهاية التصفيات.





ويستعد ريال مدريد لمواجهة نادي ريال سوسيداد في الجولة 14 من الدوري الإسباني، بملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق الاهداف خلف برشلونة المتصدر، وبفارق نقطة أمام غريمة أتليتيكو مدريد صاحب الـ 24 نفطة.



