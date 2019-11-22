عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

توفيت منذ ساعات قليلة شقيقة الفنانة فيفي عبده، التي تكبرها بالسن وتدعى الحاجة سعاد، داخل أحد المستشفيات بالمهندسين. وفق ما أعلنته الأولى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





ونعت من جانبها الإعلامية بوسي شلبي، فيفي عبده في وفاة شقيقتها الكبرى.

وكتبت عبر حسابها: "تشيع النجمة فيفي عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة".





مراسم العزاء

وأشارت شلبي إلى إن العزاء سيكون في المقابر فقط بعد صلاة الجنازة، نظرًا لوصية شقيقتها الراحلة التي أوصت بعدم إقامة مراسم عزاء لها.





فيفي عبده تعلق على وفاة شقيقتها

ونشرت الفنانة صورة شقيقتها، معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



