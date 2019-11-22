Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

توفيت منذ ساعات قليلة شقيقة الفنانة فيفي عبده، التي تكبرها بالسن وتدعى الحاجة سعاد، داخل أحد المستشفيات بالمهندسين. وفق ما أعلنته الأولى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونعت من جانبها الإعلامية بوسي شلبي، فيفي عبده في وفاة شقيقتها الكبرى.

وكتبت عبر حسابها: "تشيع النجمة فيفي عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة".

مراسم العزاء
وأشارت شلبي إلى إن العزاء سيكون في المقابر فقط بعد صلاة الجنازة، نظرًا لوصية شقيقتها الراحلة التي أوصت بعدم إقامة مراسم عزاء لها.

فيفي عبده تعلق على وفاة شقيقتها
ونشرت الفنانة صورة شقيقتها، معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وصية فيفي عبده فنانة شقيقة راقصة الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على المرشحين لشغل منصب وزير التضامن خلفًا لغادة والي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

منذ حوالي 7 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ 42 دقيقة

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. الموت يُفجع محمد عبده بعد أيام من وفاة شقيقه

آخر ظهور لمحمد عبده مع شقيقه قبل وفاته بلحظات (فيديو)

مها أبو عوف تكشف وصية الراحل "عزت ابو عوف" قبل وفاته

أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم.. الأطرش:العود يدفن بجوارى.. وكاريوكا توصى فيفي عبدة بتربية فتاه يتيمة

ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح تكشف عن وصية الشحرورة قبل وفاتها (فيديو)

عاجل.. الموت يفجع فيفي عبده

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

12:29 ص

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status