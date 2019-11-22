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وزير الخارجية الأمريكي يوجه طلب عاجل للمتظاهرين الإيرانيين

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
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وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، طلب عاجل إلى المتظاهرين الإيرانيين، لمساعدة واشنطن في فرض عقوبات على بعض المسئولين الإيرانيين.

ودعا "بومبيو"، المتظاهرين بإرسال أي مقاطع فيديو وصور ومعلومات قد "توثق انتهاكات" السلطات بحق المحتجين.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قال "بومبيو"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن بلاده سوف تفرض عقوبات على المسؤولين عن "الانتهاكات" بحق المتظاهرين.

الجدير بالذكر أن إيران كانت قد قطعت الانترنت عن البلاد أمس الخميس، الأمر الذي انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "إيران أصبحت مضطربة لدرجة أن النظام أغلق الإنترنت بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف المروع الذي يحدث في البلاد".
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مايك بومبيو ترامب الخارجية الأمريكى

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