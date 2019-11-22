محيي إسماعيل يكشف مفاجأة جديدة بعد تصدره التريند بجملة "ها إيه تاني.. اللي بعده"





كشف الفنان محيي إسماعيل، عن تلقيه عشرات العروض للمشاركة في أعمال فنية، وذلك بعد تصدره التريند قبل أسابيع بجملته الشهيرة: "ها إيه تاني اللي بعده".







وأضاف في تصريحات صحفية: "جاءتني عروض من نجوم كبار لأشارك بأفلامهم وأدرس هذه المشروعات لأختار ما يناسبني".





وأكد أنه رفض أي دور لا يرتقي لموهبته وقدراته، كذلك يرفض من يحاول وجوده بعمل فني ليستغل موقفًا كوميديًا تحدث عنه الناس فقط، مجددًا تأكيده أنه ممثل مهم ولن يتنازل عن هذا الوضع.







