"التموين" لـ المستبعدين: هذا هو أخر موعد لتلقي التظلمات

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نهاية الأسبوع المقبل لاستقبال تظلمات المواطنين المستبعدين من صرف السلع التموينية.





وعلى الأشخاص الذين تم استبعادهم التقدم بتظلماتهم قبل نهاية هذه الفترة.





الجدير بالذكر أن وزارة التموين كانت قد أعلنت عن مد فترة تلقى التظلمات من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، بعدما كان أخر فترة نهاية شهر أكتوبر الماضى.