موعد مباراة جنوب أفريقيا وغانا اليوم الجمعة 22-11-2019 بأمم أفريقيا للشباب

يلاقي اليوم الجمعة الموافق 22-11-2019، منتخب غانا الأولمبي نظيره الجنوب إفريقي، ، في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.





ملعب مواجهة جنوب إفريقيا وغانا اليوم الجمعة





يحتضن استاد، على استاد القاهرة الدولي، مواجهة جنوب إفريقيا وغانا، اليوم الجمعة في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.









ويتطلع كلاً من المنتخب الغاني والجنوب إفريقي، لتحقيق الفوز، وحجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد طوكيو 2020، حيث أنه لم يتبقي سوي بطاقة تأهيلية واحدة للأولمبياد للفائز بالمركز الثالث للبطولة.





موعد لقاء جنوب إفريقيا وغانا بكأس الأمم الأفريقية للشباب





وتنطلق مباراة جنوب إفريقيا وغانا بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عام، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، والساعةالخامسة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف مساءً بالتوقيت العالمي "جرينيتش".





فيما يتواجد المنتخب الغاني في المباراة عقب السقوط أمام منتخب كوت ديفوار في نصف النهائي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدفين لمثلهما، في مواجهة مارثونية حسمها الأفيال في النهاية بفضل حارس الفريق.





بينما سقط المنتخب الجنوب إفريقي أمام الفراعنة صاحب الارض والجمهور، في نصف النهائي، بثلاثة أهداف دون رد، ، يعود الفضل فيهما إلي رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي الذان حسما الصعود للفراعنة.





تعرف على القنوات الناقلة لمواجهة جنوب إفريقيا وغانا بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام





يتم بث مواجهة مباراة جنوب إفريقيا وغانا بأمم أفريقيا للن، عبر قناة beIN Sports HD 10، التابعة لمجموعة بي إن سبورتس المالك الحصري لنقل البطولة فضائياً.



