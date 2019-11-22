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كيف وصل فلامينجو وريفر بليت للمشهد الأخير ببطولة كوبا ليبرتادوريس ؟

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:57 ص
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فلامينجو وريفر بليت
فلامينجو وريفر بليت
عبدالقادر عرابي
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يسدل الستار مساء السبت 23 نوفمبر على بطولة كوبا ليبرتادوريس بين فريقي فلامينجو البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني حامل اللقب، وذلك بملعب "تشيلي الوطني" بالعاصمة سانتياجو.

ويسعى ريفير بليت بقيادة مدربه الأرجنتيني المتميز "مارسيلو جاياردو" للحصول على اللقب للنسخة الثانية على التوالي، بعد أن حصد الفريق اللقب في النسخة الماضية عام 2018 أمام الغريم التقليدي "بوكا جونيورز" .

بينما يريد نادي فلامينجو بقيادة مدربه البرتغالي الخبير "جورج خيسوس" للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي البرازيلي منذ عام 1981.

وخاض الناديين الكبيرين مشواراً طويلا حتى الوصول للمحطة الأخيرة في تشيلي، نسرده لكم فيما يلي.

مشوار فلامينجو نحو الوصول للنهائي

بدأ الفريق البرازيلي مشواره في البطولة من دور المجموعات، حيث وقع في المجموعة الرابعة رفقة سان خوسيه البوليفي و بينارول الإوروجواياني وديبورتيفو كويتو الإكوادوري.

صعد الفريق لدور الـ 16 بصعوبة بعد أن جمع 10 نقاط متساوياً مع بينارول وديبورتيفو كويتو، وصعت متصدراً للمجموعة بفارق الأهداف، حيث فاز الفريق ذهاباً وإياباً على سان خوسيه، وفاز على ليجا دي كويتو في مباراة الذهاب بينما خسر لقاء العودة، بينما خسر من بينارول في البرازيل وتعادل معه في أوروجواي ليحصد الفريق 10 نقاط.

واجه فلامينجو فريق "إيمليك" الإكوادوري في دور الـ 16 حيث تبادلا الفوز في اللقائين بنتيجة 2-0 ليتأهل فلامينجو بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

تقابل فلامينجو في دور الثمانية مع مواطنه إنتر ناسيونال البرازيلي وتأهل بمجموع المبارتين بنتيجة 3-1، قبل أن يواجه نادي برازيلي آخر وهو نادي جريميو في نصف النهائي وحقق الفوز بنتيجة 6-1 بمجموع المبارتين ليصل للمباراة النهائية.

مشوار ريفر بليت حتى الوصول للمباراة النهائية

على الجانب الآخر وقع ريفر بليت في المجموعة الأولى مع نادي إنتر ناسيونال البرازيلي وبالستينو التشيلي و وأليانزا ليما البيروفي.

وتأهل حامل اللقلب بصعوبة شديدة بعد أن جمع 10 نقاط في المركز الثاني خلف إنتر ناسيونال المتصدر برصيد 14 نقطة.

وتعادل ريفربليت مع أليانزا في مباراة وفاز بالمباراة الأخرى، وفاز على بالاستينو في لقاء وتعادل في اللقاء الآخر، بينما تعادل في المبارتيين ذهاباً وإياباً مع إنتر ناسيونال.

واجه حامل اللقب فريق كروزيرو البرازيليفي دور الثمانية وتعادل سلبياً ذهاباً وإياباُ، قبل أن يتأهل بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليقابل فريق سيرو بوتينو بطل باراجواي، ويتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

واجه ريفر بليت في الدور قبل النهائي غريمه الأزلي بوكا جونيورز ويتفوق ريفر بليت في اللقاء الأول بهدفين دون رد قبل أن يخسر في العودة بهدف نظيف ليتأهل للمباراة النهائية بمجموع اللقائين بنتيجة 2-1.

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