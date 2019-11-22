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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:40 ص
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مانشستر سيتي وتشيلسي
مانشستر سيتي وتشيلسي
محمد جمال
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عشاق الدوري الإنجليزي البريميرليج على موعد يوم السبت الموافق 23 نوفمبر لمشاهدة مباراة قمة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر عندما يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، فى مباراة ينتظرها الجميع خاصة لمشاهدة الثنائي الذى يتولي القيادة التدريبية للفريقين وجها لوجه وهم بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى وفرانك لامبارد المدير الفنى لتشيلسي، فى مباراة ستكون هامة للغريقين فى جدول الترتيب بعد تراجع السيتي عن الصدارة والإبتعاد عن ليفربول المتصدر، وسيقود اللقاء الحكم مارتن اتكينسون.


موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة قوية بين مانشستر سيتى وتشيلسي بالدوري الإنجليزي فى تمام السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسه ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

يعد لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي حاسم للفريقين فى ترتيب البريميرليج، وسيقام اللقاء فى تمام السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.


التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى : ايديرسون

خط الدفاع : تاسيندى، فيرناندينيو، ستونز، ووكر

خط الوسط : رودريجو، جوندوجان، دى بروين، دافيد سيلفا

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج، سيرجيو أجويرو


التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : أزبيلكويتا، توموري، زوما، الونسو

خط الوسط : جورجينيو، كوفاستش، ويليان، ماونت، بوليسيتش

خط الهجوم : إبراهام
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