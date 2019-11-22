Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول بالبريميرليج

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:41 ص
Advertisements
فريق ليفربول
فريق ليفربول
علي ماهر حلمي
Advertisements
يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفًا، على نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

تعرف علي موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول

من المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ، نظيره فريق كريستال بالاس يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساء بتوقيت الإمارات، علي ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

تعرف علي موقف كريستال بالاس ضد ليفربول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو في صدارة البطولة الإنجليزية برصيد 34 نقطة، ويسعي للفوز والحصول على الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والابتعاد أكثر بالصدارة، بينما يرغب نادي كريستال بالاس استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط و الاقتراب من أندية منتصف الجدول في البطولة الإنجليزية حيث يمتلك حاليا 15 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البطولة.

تعرف علي قائمة اللاعبين الغائبين عن مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

سيغيب كل من اللاعب الدولي الكاميروني جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول بالإضافة إلي شردان شاكيري اللاعب الدولي السويسري صانع ألعاب نادي ليفربول وسيكون هناك شكوك حول مشاركة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و ظهير أيسر نادي ليفربول أندرو روبيرتسون بينما يغيب اللاعب الدولي الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم نادي كريستال بالاس عن المباراة بسبب الإصابة.

يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قد استبعد من معسكر المنتخب المصري بسبب إصابته في الكاحل والتي تعرض لها امام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد تدخل عنيف من اللاعب الدولي البرازيلي فيرناندنيو مدافع نادي مانشستر سيتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح مبارايات السبت كريستال بالاس ضد ليفربول فريق ليفربول بث مباشر ليفربول بث مباشر صلاح الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 8 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على المرشحين لشغل منصب وزير التضامن خلفًا لغادة والي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 17 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

صدمة لنادى ليفربول بعد اصابة محمد صلاح

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

بالمواعيد.. مباريات نارية تنتظر مع محمد صلاح مع ليفربول فى شهر نوفمبر

تعرف على تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

محمد صلاح يستعد لمانشستر سيتي في الجيم

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

12:29 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

11:25 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status