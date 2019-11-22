أمن الجيزة يوجه ضربة قوية لتجار المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 58 متهم، 5 تعاطي، 53 اتجار، عثر بحوزتهم 2220 جرام مخدر الحشيش، 708 أقراص مخدرة، 195 جرام هروين، 850 جرام استروكس، 115 جرام بانجو، 180 جرام نبات الشادو، 80 جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 17 متهم، 17 دفاع عن النفس، وضبط 15 فرد خرطوش محلي عيار 12 مم، 2 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 29 طلقة مختلفة الأعيرة.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

