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رسمياً.. تعرف على الملاعب التي تستضيف مبارايات الزمالك في الدوري وبطولة إفريقيا
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:43 ص
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الفجر الرياضي
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أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطاب رسمي لنادي الزمالك عبر مسئولي اتحاد الكرة ، لتحديد الملعب الذي سيستضيف مباريات القلعة البيضاء في دوري أبطال أفريقيا ، علاوة على تحديد أعداد الجماهير المسموح لها بحضور اللقاءات .
وتضمن الخطاب إقامة مباريات الزمالك في دوري الأبطال على ستاد السلام ، في حين حدد اتحاد الكرة إقامة مباريات الفريق في الدوري على ستاد القاهرة .
وأكد الخطاب على إقامة مباراة أول أغسطس الأنجولي، المقررة يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري الأبطال ، على إ ستاد السلام ، بحضور 10 آلاف مشجع.
كما تقام الزمالك في الدوري بحضور 5 آلاف مشجع، بواقع 3 آلاف عضو من الجمعية العمومية، و1500 بكشوف من وزارتي الشباب والتعليم، و500 للفريق الضيف".
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