رسمياً.. تعرف على الملاعب التي تستضيف مبارايات الزمالك في الدوري وبطولة إفريقيا

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطاب رسمي لنادي الزمالك عبر مسئولي اتحاد الكرة ، لتحديد الملعب الذي سيستضيف مباريات القلعة البيضاء في دوري أبطال أفريقيا ، علاوة على تحديد أعداد الجماهير المسموح لها بحضور اللقاءات .





وتضمن الخطاب إقامة مباريات الزمالك في دوري الأبطال على ستاد السلام ، في حين حدد اتحاد الكرة إقامة مباريات الفريق في الدوري على ستاد القاهرة .





وأكد الخطاب على إقامة مباراة أول أغسطس الأنجولي، المقررة يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري الأبطال ، على إ ستاد السلام ، بحضور 10 آلاف مشجع.



