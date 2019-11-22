Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواجهات ساخنة لـ "سرس الليان" و"غزل شبين" و"ميت خلف" في القسم الثالث

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements

تشهد المجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، إقامة 6 مواجهات ساخنة، في الثانية والنصف من عصر السبت، في صراع مرتقب بين أندية المنوفية والشرقية.

ومن المقرر أن يستضيف فريق سرس الليان مع نظيره فريق مركز شباب تلا، في مباراة قمة مرتقبة.

ويخوض فريق أبو كبير لقاء هام مع غزل شبين، ويستضيف دقادوس نظيره فريق الشرقية، كما يلعب فاقوس مع مركز شباب أبو حماد، وميت خاقان مع نادي ديرب نجم، ويحل بلبيس ضيفاً على ميت خلف.


وتأجلت مباراة عرب الرمل مع مركز شباب ديرب نجم بسبب إقامة لقاء بني سويف مع عرب الرمل في كأس مصر.


ترتيب المجموعة العاشرة

1- مركز شباب ديرب نجم: 12 نقطة
2- مركز شباب تـــــلا: 12 نقطة
3- سرس الليان: 12 نقطة
4- ميــت خاقان: 9 نقاط
5- الشرقية: 8 نقاط
6- غزل شبين: 7 نقاط
7- ميت خلف: 7 نقاط
8- فاقــوس: 6 نقاط
9- عرب الرمل: 6 نقاط
10- بلبيس: 5 نقاط
11- أبو كبير: 5 نقاط
12- ديرب نجم: 4 نقاط
13- دقادوس: 3 نقاط
14- شباب أبو حماد: نقطتين
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على المرشحين لشغل منصب وزير التضامن خلفًا لغادة والي

منذ ساعة و 9 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

12:29 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

11:25 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status