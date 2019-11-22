مواجهات ساخنة لـ "سرس الليان" و"غزل شبين" و"ميت خلف" في القسم الثالث



تشهد المجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، إقامة 6 مواجهات ساخنة، في الثانية والنصف من عصر السبت، في صراع مرتقب بين أندية المنوفية والشرقية.



ومن المقرر أن يستضيف فريق سرس الليان مع نظيره فريق مركز شباب تلا، في مباراة قمة مرتقبة.



ويخوض فريق أبو كبير لقاء هام مع غزل شبين، ويستضيف دقادوس نظيره فريق الشرقية، كما يلعب فاقوس مع مركز شباب أبو حماد، وميت خاقان مع نادي ديرب نجم، ويحل بلبيس ضيفاً على ميت خلف.





وتأجلت مباراة عرب الرمل مع مركز شباب ديرب نجم بسبب إقامة لقاء بني سويف مع عرب الرمل في كأس مصر.





ترتيب المجموعة العاشرة



1- مركز شباب ديرب نجم: 12 نقطة

2- مركز شباب تـــــلا: 12 نقطة

3- سرس الليان: 12 نقطة

4- ميــت خاقان: 9 نقاط

5- الشرقية: 8 نقاط

6- غزل شبين: 7 نقاط

7- ميت خلف: 7 نقاط

8- فاقــوس: 6 نقاط

9- عرب الرمل: 6 نقاط

10- بلبيس: 5 نقاط

11- أبو كبير: 5 نقاط

12- ديرب نجم: 4 نقاط

13- دقادوس: 3 نقاط

14- شباب أبو حماد: نقطتين

