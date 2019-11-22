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صراع مرتقب لإتحاد الشرطة والمرج والسكة الحديد والبلاستيك بالقسم الثالث

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:50 ص
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تقام في الثالثة إلا ربع عصراً السبت 6 مباريات مرتقبة، في المجموعة السادسة
( مجموعة القاهرة) للقسم الثالث، حيث تشهد الجولة التاسعة أكثر من مباراة ساخنة في صراع المنافسة على التأهل للقسم الثاني، وتم تأجيل مباراة بنها مع العبور لاشتراك فريق العبور في كأس مصر.

مباريات الجولة التاسعة للمجموعه السادسة :

1- الغابه مع السكة الحديد
على ملعب الغابه بمصر الجديدة، يواجه فريق الغابة صاحب المركز الثالث بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 14 نقطة مع فريق السكة الحديد المتصدر بقيادة جمعة مشهور برصيد16 نقطة.

وشهدت المباراة السابقة فوز الغابة على سراى القبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق فريق السكة الحديد فوزاً كبيراً على فريق الأميرية بخمسة أهداف نظيفة.

2- الشمس مع اتحاد الشرطة

على ملعب الشمس، يحل فريق اتحاد الشرطة، ضيفاً على الشمس، صاحب المركز الثاني بقيادة طه شحاته برصيد 14 نقطة مع فريق الشرطة صاحب المركز السادس بقيادة أحمد حسنى المدرب العام وكامل نوربعد إقالة توفيق صقر المدير الفني برصيد12 نقطة.

وشهدت الجولة السابقة، تعادل الشمس مع بهتيم بدون أهداف،بينما تلقى الشرطة هزيمة على ملعبه من ألماظة بهدفين دون رد.

3- المرج مع شباب بطا

يلتقي فريق المرج صاحب المركز الثامن بقيادة على سليمان برصيد 10 نقاط مع فريق شباب بطا صاحب المركز الرابع بقيادة محمد عابدين برصيد 13 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز المرج خارج ملعبة على طوخ بهدفين مقابل هدف، وتلقى شباب بطا الهزيمة على ملعبه من البلاستيك بهدف.

4- الأميرية مع مصر للتأمين

يواجه فريق الأميرية صاحب المركز التاسع بقيادة خالد سعد برصيد 9 نقاط فريق مصر للتأمين صاحب المركز السابع بقيادة عمرو عبده برصيد10 نقاط
وشهدت الجولة الماضية هزيمة ثقيلة لفريق الأميرية من السكة بخمسة أهداف نظيفة، بينما حقق فريق مصر للتأمين الفوز على فريق بنها بهدف.

5- ألماظة مع طوخ

يلعب فريق ألماظة صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد علي وأحمد جابر برصيد 12 نقطة مع فريق طوخ صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 8 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية، فوز ألماظة خارج ملعبة على الشرطة بهدفين نظيفين.


6- البلاستيك مع شباب سراى القبة

يستضيف فريق البلاستيك صاحب المركز الحادي عشر بقيادة تامر عبد الخالق برصيد8 نقاط فريق سراى القبة الاخير بقيادة محسن يوسف برصيد3 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز البلاستيك خارج ملعبة على فريق بطا بهدف ،وتلقى سراى القبة الهزيمة من الغابه بثلاثة أهداف مقابل هدف٠

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 16 نقطة
2- الشمس 14 نقطة
3- الغابه 14 نقطة
4- بطا 13 نقطة
5- ألماظة 12 نقطة
6- اتحاد الشرطة 12 نقطة
7- مصر للتأمين 10 نقاط
8- المرج 10 نقاط
9- الأميرية 9نقاط
10- بهتيم 9 نقاط
11- البلاستيك 8 نقاط
12- بنها 8 نقاط
13- طوخ 8 نقاط
14- العبور 6 نقاط
15- سراى القبة 3 نقاط
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