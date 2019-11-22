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عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:29 ص
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بوابة الفجر
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رحلت الإمارات المغنية السورية ​إنجي خوري، إلى وطنها سوريا، وذلك بعد توقيفها في مداهمة تمّت بعد منتصف الليل داخل أحد الفنادق.

ووفقًا لوسائل إعلامية، فإن التهم الت وجهت لخوري، تصب في خانة "خدش الحياء" إلى جانب تهم أخرى مختلفة. 

يذكر أن خوري، جاءت إلى الإمارات بعد أن تم ترحيلها من لبنان، بعد إثارتها جدلًا واسعًا هناك.

وأشعلت الخوري مواقع التواصل عبر نشر مقاطع جريئة عدها العديدون فاضحة، كما تورطت في مشكلات وصلت إلى المحاكم، بينها الخلاف مع الفنانة قمر اللبنانية، التي اتهمتها باختطافها وتهديدها بالقتل؛ ما دفع الفنانة اللبنانية إلى رفع 6 قضايا ضدها في المحاكم اللبنانية.




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