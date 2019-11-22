قرار عاجل من محافظ الإسكندرية يقضي على الـ"توك توك" (صور)

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية: بتوفير "أتوبيس" نقل عام لنقل المواطنين بطول شارع النصر، بالتنسيق بين حي شرق وهيئة النقل للقضاء على التكدس المروري الذي يسببه الـ"توك توك".



وقد نجح حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، فى التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير "أتوبيس" من الهيئة لنقل المواطنين بطول شارع النصر بخط سير بداية من آخر شارع النصر حتى بداية الشارع من شارع 14 مايو والعكس، ذلك للقضاء على ظاهرة "التوك توك" وما يسببه من أضرار ومخاطر وتكدس مروري بالشارع.



وأوضحت المهندسة سحر شعبان، أنه قد بدأ دخول "أتوبيس" النقل العام بشارع النصر، وذلك وسط ترحيب واستحسان كبير من المواطنين وذلك لتقليل حدة الزحام والقضاء على العشوائية التي تشوه منظر المناطق المخططة نتيجة لسير "التوك توك" بها.



وأشارت "شعبان" إلى أن تلك التجربة تهدف إلى تقديم خدمة مميزة للمواطن السكندري حيث يخدم "أتوبيس" النقل العام نقل المواطنين وخاصة الطلبة، وموظفي المصالح الحكومية والمستشفيات والبنوك وكبار السن بشارع النصر بداية من آخر الشارع حتى بداية شارع النصر من شارع 14 مايو والعكس.



علي الصعيد ذاته؛ قامت رئيس حى شرق بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية لضبط الشارع من السير العشوائى لـ"التوك توك" وكذلك فتح الطريق وتسيير حركة المرور.

