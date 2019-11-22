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المالية تكشف مفاجأة عن موازنة العام الجديد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:20 ص
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محمد عبد الفتاح
محمد عبد الفتاح
هدى عبدالرازق
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قال محمد عبد الفتاح، معاون وزير المالية لشئون الموازنة، إن الموازنة المالية لعام "2019-2020" تعد هي الأكبر عن ما سبقها من موازنات، حيث تم ضخ أكبر عدد من الاعتمادات فيها، وتعد موازنة توسعية، وتستهدف التنمية.

وأشار "عبد الفتاح"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أنه تحقق فائض أولي لأول مرة في موازنة "2019-2020" بقيمة 2%، ومستهدف تحقيق نسبة أكبر في الموازنة الجديدة، موضحا أن قيمة الإيرادات في الموازنة الحالية نحو تريليون جنيه مصري.

وأوضح معاون وزير المالية لشئون الموازنة، أن حصيلة الضرائب تصل إلى 856 مليار جنيه، وهى تحصل من ضرائب الدخل، أو ضرائب القيمة المضافة، أو الجمارك، حيث تمثل الضرائب 70% من إيرادات الدولة، منوها بأن وزير المالية يستهدف زيادة الحصيلة الضريبية، ولكن ليس بفرض أعباء جديدة على المواطن، وإنما بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي.
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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية الموازنة العام الجديد

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