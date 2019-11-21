تقارير.. بوتشيتينو مرشح لتدريب برشلونة و بايرن ميونيخ

ذكرت العديد من التقارير الصحفية الاسبانية و الإنجليزية أن المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي مرشح لتدريب نادي برشلونة الاسباني و بايرن ميونيخ الألماني بعد إقالته من الفريق الإنجليزي.







وقالت صحيفة صن الإنجليزي الشهيرة أن نادي برشلونة الاسباني هو المرشح الأول للتوقيع مه مدرب توتنهام الإنجليزي السابق الأرجنتيني بوتشيتينو وان الفريق الكتالوني يستعد لتقديم أكبر عرض للمدرب البالغ من العمر 47 عامًا لخلافة فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق.





بينما ذكرت تقارير ألمانية أن المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي مرشح لتدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني بعد إقالة مدربه نيكو كوفاتش بسبب سوء النتائج.





يذكر ان نادي توتنهام الإنجليزي أعلن مساء الأربعاء عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقالة الأرجنتيني بوتشيتينو من تدريب الفريق ليحل محله البرتغالي جوزيه مورينيو بعد 11 ساعة فقط من إقالته