خاص.. الفجر الفني يكشف تفاصيل زيارة إنسانية من زياد برجي لفتاة مريضة في سيدني

قام الفنان اللبناني زياد برجي، بزيارة إنسانية لفتاة مريضة، وذلك أثناء تواجده في استراليا لإحياء حفلين غنائيين في مدينة سيدني.



وعلم "الفجر الفني" من مصادر مقربة منه، أن هذه الزيارة تمت بعدما علم زياد برجي بحالتها الصحية وأن هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عام وتدعى samantha، تحبه كثيرًا، وتتفاعل مع أغانيه وتتحرك على نغماتها.



ولذلك، قرر زياد برجي أن يدخل البهجة على قلبها ويكون سبب في سعادتها بزيارته المفاجئه لها، وخلال هذه الزيارة قام باحتضانها وغنى لها أغنيته الشهيرة "شو حلو" لتتفاعل معه samantha وتضحك.





من جانب آخر، يستعد زياد برجي لإحياء ثاني حفلاته الغنائية في استراليا بمدينة سيدني، وذلك السبت المقبل وسط حماس شديد من عشاقه.



وكان برجي قد أحيا حفلًا غنائيًا مميزا في مدينة سيدني السبت الماضي، والذي شهد حضورًا كبيرًا من الجاليات العربية هناك، وقدم باقة مميزة من الأغنيات الخاصة به ولاسيما أغنية شو حلو التي تفاعل معها الحضور.



وكان النجم اللبناني زياد برجي، قد روج لفيلمه الجديد "يوم أيه يوم لأ"، وقام بمشاركة جمهوره بالبوستر الدعائي الأول للفيلم عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر برجي خلال البوستر الترويجي للفيلم، وهو يرتدي بدلة سوداء ويقدم خاتم الزواج للفنانة باميلا الكيك، التي ظهرت بفستان زفاف، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في التاسع عشر من شهر ديسمبر المقبل بحسب ماأعلنت الشركة المنتجة فالكون فيلمز.



وكان الفجر الفني قد انفرد بكشف تفاصيل خاصة عن قصة فيلم "يوم ايه يوم لأ"، وهو ينتمي لنوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، وتدور قصته حول شاب وفتاة تجمعهما قصة حب كبيرة، ولكن الشاب من عائلة تقليدية وعلى النقيض، فإن الفتاة متحررة، وتعاني من فوبيا الزواج، ولديها مخاوف كثيرة من خوض هذه التجربة، ولذلك قرر كلًا منهما أن يتزوجا ولكن "يوم إي يوم لاء" وسط أحداث كوميدية.

