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علاء مبارك عن وفاة والدته: أخبار كاذبة
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:24 م
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انتشرت الساعات الماضية أخبار على مواقع السوشيل ميديا عن وفاة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بعد إعلان نجلها علاء مبارك عن دخول والدته العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة.
حقيقة وفاة سوزان مبارك
وأوضح علاء مبارك حقيقة وفاة والدته سوزان مبارك، حيث رد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلًا: "اخبار كاذبة حضرتك لا اساس لها من الصحة وخير ان شاء الله".
سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة
ويذكر أن علاء مبارك أعلن اليوم عن دخول والدته سوزان مبارك العناية المركزة، حيث صرح أبناء مبارك بأن سوزان مبارك كانت تعاني من آثار جانبية من عملية سابقة أقيمت في أغسطس الماضي.
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