علاء مبارك عن وفاة والدته: أخبار كاذبة

انتشرت الساعات الماضية أخبار على مواقع السوشيل ميديا عن وفاة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بعد إعلان نجلها علاء مبارك عن دخول والدته العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة.

حقيقة وفاة سوزان مبارك

وأوضح علاء مبارك حقيقة وفاة والدته سوزان مبارك، حيث رد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلًا: " اخبار كاذبة حضرتك لا اساس لها من الصحة وخير ان شاء الله".





سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة



