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محمد محمود يحكي موقف أبكاه عقب الإصابة ويؤكد: سأعود أقوى ومتفائل بالتواجد في الأولمبياد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:24 م
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محمد -محمود
محمد -محمود
علي نبوي
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كشف محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بعدما عاد اليوم من ألمانيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"العملت تمت بنجاح وبقيت في ألمانيا لمدة 3 أسابيع وقمت بالعلاج هناك عقب إجراء العملية الجراحية".

وتابع :" أنا منتظر حاليًا البرنامج من ألمانيا للعمل عليه في مصر".

وواصل :"عودتي للملاعب عقب 6 أشهر إن شاء الله وأعود للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وأوضح :"عندما شعرت بألم في المران فضلت الخروج خوفا من الإصابة، والطبيب اطمئن علي وطلب مني إجراء أشعة".

وزاد :"ذهبت للمستشفى وأجريت الأشعة وبعدها عدت لطبيب الأهلي، وأخبرني بأنه قطع في الرباط الصليبي".

وأوضح :"كنت راض تمامًا بكل ما كتبه الله لي وأعلم جيدًا بأنه خيرًا من عند الله والحمد لله على كل شئ".

وأردف :"لم أحزن ولكن نظرة والدتي وأخوتي في البيت جعلتني أبكي وهذه كانت اللحظة الأصعب، لكن الله سبحانه وتعالى منحني الرضا"

واستطرد :"عندما سافرت إلى ألمانيا دكتور فايلر تحدث معي وقالي لي "أنت تاني".

وتابع :"نادر شوقي تحدث مع الطبيب الألماني وأبلغه من الممكن أن يكون من الملعب لكن فايلر أكد له بأن هذا ليس من المنطق ولكن هي إصابة قضاء وقدر".

وواصل :"الكثير تواصل معي ولم يقصر معي أحد، والجميع أعلن دعمه ومساندته لي

وتابع :"الإصابة جاءت في وقت صعب ولكني في قمة الرضا والارتياح النفسي وراض بقضاء الله وقدره".

وعن حديث فايلر معه عقب الإصابة قال :"فايلر المدير الفني للأهلي تحدث معي وأبلغني بأنه في انتظاره حتى لو طال الغياب ومكانك محجوز ولا يزال عمرك صغير وأنت لاعب كبير".

وأشار :"أول تمرين لي مع الفريق الأساسي هي التي تعرضت فيها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية،

وتطرق للحديث عن إنجاز منتخب مصر الأوليمبي قائل :"أنا أكثر واحد سعيد من أجل هذا المنتخب، ولاعبين رجال وعلى قدر المسئولية وفخور إني واحد منهم ".

وتابع :"لم يبخل أحد من هؤلاء اللاعبين بنقطة عرق وهم حاجة تشرف، وأدعي لهم في كل صلاة".

وعن إمكانية اللحاق بأولمبياد طوكيو قال :"متفائل باللحاق بمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 وسأعود أقوى من الأول".

وزاد :"سأكون متواجد في مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار غدًا في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام لمساندة زملائي في الفريق وإن شاء الله نتوج باللقب".

رسالتي لجماهير النادي الأهلي :"لاعبو الأهلي يفكرون في التتويج بجميع البطولات ولكن هدفنا هذا الموسم هو التتويج بلقب بطولة إفريقيا الغائبة عن النادي منذ فترة طويلة".

وعن رأيه في تولي فايلر مهمة تدريب الأهلي قال :"فايلر قليل الكلام ويعشق العمل فقط، لا يسمع إلى أحد لكنه يقيم كل شئ من وجهة نظره فقط".

وأتم حديثه :"عندما عدت من الإصابة الأولى وجدت طريقة التمرين وشخصيات اللاعبين تغيرت بعد تولي فايلر والجميع يرى حاليًا تغير أداء الفريق وهناك منافسة قوية من أجل التواجد في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر".

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