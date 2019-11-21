أبرزهم مي عمر فنانات تألقن بفساتين "ذو ذيل الطويل" في "القاهرة السينمائي"

أقيمت مساء أمس الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، والتي تشهد حضور عدد من النجوم، وبدأت في العشرين من نوفمبر وتستمر حتى يوم السابع والعشرين من نوفمبر الحالي، وتقام في دار الأوبرا المصرية.



كما حرصت النجمات علي أختيار أزياء مختلفة ومميزة من حيث التصميم حيث ظهرت النجمات بفساتين ذو ذيل طويل من أبرزهم مي عمر، وترصد الفجر الفني في هذا التقرير الفساتين ذات الذيل الطويل التي غزت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:



مي عمر



ظهرت الفنانة مي عمر مساء أمس بفستان مميز وذو ذيل طويل جداً، لفتت لها أنظار الحضور، وعدسات المصورين، حيث ظهرت بفستان أنيق ذو لئن لبني، تميز بطبقات متعددة في الذيل مما جعل تصميمه مختلف وأشبه بفستان العرائس.



تارا عماد



ظهرت الفنانة الشابة تارا عماد بشكل مميز ومختلف من خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وتميزت بجمالها الخاص، وأناقة طلتها.



حيث أنها ظهرت بفستان مميز وتصميمه ذو ذيل طويل، وكلنه كان فستانها من أكثر الفساتين المميزة ذات الإطلالة الأشيك، ووضعت ماكياج هادئ وتصفيف شعر ناعم.



أمينة خليل



كانت الفنانة أمينة خليل من أكثر الفنانات مساء أمس اللاتي تميزن بفستان غريب من حيث تصميمه و ظهرت بفستان بذيل طويل مصنوع من خامة الشيفون المميزة، وذو لونين هما الأسود والذهبي.



كما وضعت ماكياج صارخ ناسب طبتها، وتصفيف الشعر جاء ناعم ومنسدل زادها هدوء وأنوثه.





نور اللبنانية



تألقت مساء أمس، الفنانة اللبنانية نور، وظهرت بشكل جميل ومبهج، حيث ارتدت فستان أحمر ذو ذيل طويل مصنوع من الشيفون وظهرت كالملكات.



تميزت إطلالتها بالشياكة والجمال والبساطة، وأكملت تلك الطلة باكسسوار مميز مرتدية عقد ماسي بارز وواضح، ووضعت مكياج بسيط ناسب جمالها المميز، وتصفيف الشعر ناعم ومنسدل للخلف.



نسرين أمين



شاركترالنحمة نسرين أمينة بإطلالة مميزة وكانت أكثر جمالاً عن ذي قبل، حيث اختارت فستان قصير ذو ذيل طويل، أسود اللون ووضعت ماكياج مميز وتصفيف الشعر للأعلى مما زادها جمالاً وتميزا على السجادة الحمراء للمهرجان.

