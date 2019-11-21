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جاريث بيل يرد على مورينيو ويحسم موقفه من الانتقال إلى توتنهام

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:13 م
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بيل
بيل
حسام مجدي
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حسم الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب ويلز موقفه من الانضمام إلى نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

توتنهام يستهدف ضم بيل

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أمس الأربعاء أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الجديد يستهدف ضم جاريث بيل خلال انتقالات يناير القادمة.

موقف بيل من الانضمام إلى توتنهام

وأكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن بيل رفض الانضمام إلى نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة نادي ريال مدريد أبلغت بيل أنه لن يرحل عن صفوف الفريق في يناير القادم وسيستمر حتى نهاية الموسم.

بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

وكان بيل قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في الشتاء القادم بسبب قلة مشاركته مع الفريق وخلافاته مع إدارة النادي ومع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.

مشاركات جاريث بيل مع ريال مدريد
وقد شارك جاريث بيل في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد بمختلف المسابقات خلال هذا الموسم وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل نادي توتنهام المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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