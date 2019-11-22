عالم أمريكي يكشف كيف تغيرت حياته أثناء زيارته لمصر (فيديو)

قال مارك لينر، عالم المصريات الأمريكي، إنه التقى الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق في عام 1974، خلال حفلة لمجموعة من الطلبة الأمريكان في القاهرة، وهذه المقابلة كانت شيء مهم، ولعبت دورًا في تغيير حياته.



وأضاف عالم المصريات الأمريكي، خلال حواره على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، " دايمًا الدكتور زاهي حواس بيقول أنا ومارك نعرف بعض من 30 عامًا، لكن في الحقيقية اننا نعرف بعض منذ 47 عامًا".



وتابع أن "حواس" في هذا التوقيت كان مفتشًا، في إدارة تفتيش آثار الجيزة في المجلس الأعلى للآثار، قبل تحويله لوزارة الآثار، لافته إلى أن "حواس" كان مليئًا بالطاقة والحماس في العمل في الآثار، وكان متفتحًا ولم يكن عقله مغلق على تقبل أفكاره.

