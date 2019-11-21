"عذبتها حتى الموت".. تفاصيل مقتل طفلة على يد زوجة أبيها ببولاق الدكرور

بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل طفلة وتدعى "رقية.م" البالغة ال6 أعوام، والتي لقيت مصرعها بعد تعذيبها على أيدي زوجة أبيها البالغة من العمر 32 عامًا، بمنطقة صفط اللبن واصطدام رأسها في الحائط بسبب معاقبتها على فضح أسرار المنزل للجيران، وطلبت النيابة التحريات.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن الزوجة تزوجت من والد الطفلة منذ 6 شهور، وكانت الطفلة تفضح أسرار المنزل للجيران وأصدقائها التي تلهو معهم، وقررت الزوجة معاقبة الطفلة وأثناء ضربها وتعذيبها اصطدمت رأسها في الحائط والتي لفظت أنفاسها الأخيرة بسببها، وعلى الفور أخبرت زوجها أن الطفلة اصطدمت بالحائط أثناء لعبها وعلى الفور انتقلت للمستشفى وتبين وجود آثار ضرب وتعذيب بجسدها.



وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور علي جثة طفلة 6 سنوات داخل شقة سكنية محل سكنها، بنطاق القسم.



وعلي الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث قسم، وبالفحص والمعاينة وسؤال الجيران، قرروا بأن زوجة ابيها من تسببت في قتلها اثناء معاقبتها، واصطدام رأسها في الحائط.



وتمكنت القوات من القبض على زوجة أبيها 32 سنة، وإقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم وأبلغت النيابة للتحقيق.