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رضوى الشربيني تدخل في نوبة ضحك على الهوء (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:43 م
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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
كساب أحمد
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حدث موقف غريب على الهواء، أثناء تقديم الإعلامية رضوى الشربيني برنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "cbcسفرة" مما أدى لدخولها في نوبة ضحك على الهواء، والتوقف عن تقديم برنامجها.

وقالت "الشربيني": "كان في حاجة هتحصل في الاستوديو، هي ايه احنا مش عرفاها، في كرسي و2 مصورين بالكاميرات كانوا هيبقوا في الأرض، عادي يا جماعة".
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