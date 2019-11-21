رضوى الشربيني تدخل في نوبة ضحك على الهوء (فيديو)

حدث موقف غريب على الهواء، أثناء تقديم الإعلامية رضوى الشربيني برنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "cbcسفرة" مما أدى لدخولها في نوبة ضحك على الهواء، والتوقف عن تقديم برنامجها.



وقالت "الشربيني": "كان في حاجة هتحصل في الاستوديو، هي ايه احنا مش عرفاها، في كرسي و2 مصورين بالكاميرات كانوا هيبقوا في الأرض، عادي يا جماعة".

