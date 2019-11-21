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مشيرة خطاب: جهد الوفد المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف "مقدر"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:32 م
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مشيرة خطاب
مشيرة خطاب
كساب أحمد
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قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقًا، إن ما فعله الوفد المصري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف مقدر، ويتطلب المزيد من الجهد الفترة المقبلة، لافتة إلى أن مناخ مراجعة ملف مصر في مجال حقوق الانسان، كان مناخ محترم جدًا، و99% من المداخلات كانت توجه الشكر للحكومة المصرية.

وتابعت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، ان أسئلة تركيا وقطر عن الوضع حقوق الإنسان كانت سياسية، لافتة إلى أن تركيا طالبت التحقيق في وفاة محمد مرسي.

ولفتت إلى أن مصر ليس لديها ما تخفيه، وقامت بالرد على كافة المداخلات، معقبة: "مش كل المدخلات كانت على هوانا، وردينا على كافة المداخلات بصورة مختصرة".
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الكلمات المفتاحية

مشيرة خطاب مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان توك شو

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