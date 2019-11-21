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"الإسكان" تكشف آخر تطورات إنشاء محطات تحلية مياه البحر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:16 م
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المهندس طارق الرفاعي
المهندس طارق الرفاعي
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن محطات تحلية مياه البحر هى إحدى البدائل التي يتم استخدامها لزيادة كمية الوعاء المائي لمصر، وتستخدم في المحافظات الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، ومطروح.

وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هناك 63 محطة تحلية مياه بحر، ينتجون نحو 800 ألف متر مكعب من المياه يوميا، منوها بأنه بحلول نهاية 2020 ستصل كمية المياه المنتجة إلى 1.2 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

وأوضح أن هناك خطة طموحة يعملون على تنفيذها أن يصل إنتاج محطات التحلية في 2022 إلى 1.7 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما يمثل نحو 6% من مياه الشرب على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن تكلفة محطة التحلية تصل حوالي 3 أضعاف محطة مياه الشرب، ولكن تكلفتها ستقل مستقبلا وبإنشاء مزيد من المحطات.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان مياه البحر تحلية مياه البحر

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