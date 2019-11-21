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في حفل كامل العدد..محمد رمضان يتألق باغنية مافيا وسط عرض مسرحي ضخم (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:07 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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تألق الفنان محمد رمضان، في حفله المقام حاليًا بالرياض وسط حضور جماهيري كبير وذلك علي أنغام مافيا وسط عرض مسرحي مبهر.


ومن المقرر أن يقدم باقه كبيرة من أغانيه وسط اكثر من عرض مسرحي مختلف.


جدير بالذكر أن نفذت جميع تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، الأساسية والإضافية التي تم طرحها عقب نفاذ التذاكر المحددة لحفل الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض"على مسرح معرض السيارات "الجنادرية".


الحفل من إنتاج شركة "روتانا" ومن إشراف وتنظيم شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر وشركة "ميديا سكوب" والمنظم نبيل السويسى بالتعاون مع شركة "روتانا" والحفل من إخراج المخرج المسرحى تامر كرم.


وكان المستشار تركي ال الشيخ قد أعلن أن تذاكر الحفل قد نفذت منذ طرحها بأيام قليله وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث كتب منشورا قال خلاله: "موسم الرياض يواصل تحطيم الأرقام، نفاذ الألف تذكرة اضافية لحفل الأسطورة محمد رمضان، ونظرًا للإقبال الشديد ولاستيعاب جمهور النمبر ون الضخم، تم عمل توسعة اضافية ثانية للمسرح بعدد ٢٠٠٠ تذكرة.

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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض محمد رمضالن سعد المجرد تركي آل شيخ

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