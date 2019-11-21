أشرف زكي يكرم هاني فرحات في ملتقي شباب أكاديمية الفنون بمسرح سيد درويش

نجاحات الموسيقار هاني فرحات، المتكررة في الساحة العربية مع كبار نجوم الاغنية، جعلت القائمين علي أكاديمية الفنون يكرمونه في ملتقي شباب الاكاديمية الثاني الذي اقيم بمسرح سيد درويش بحضور رئيس الاكاديمية د.اشرف زكي وعدد كبير من أساتذة الاكاديمية ونجوم الفن.







