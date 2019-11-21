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أشرف زكي يكرم هاني فرحات في ملتقي شباب أكاديمية الفنون بمسرح سيد درويش
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:59 م
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الفجر الفني
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نجاحات الموسيقار هاني فرحات، المتكررة في الساحة العربية مع كبار نجوم الاغنية، جعلت القائمين علي أكاديمية الفنون يكرمونه في ملتقي شباب الاكاديمية الثاني الذي اقيم بمسرح سيد درويش بحضور رئيس الاكاديمية د.اشرف زكي وعدد كبير من أساتذة الاكاديمية ونجوم الفن.
يذكر أن هاني فرحات قدم أكبر حفلتين في مهرجان الموسيقي العربية الاخير للنجمتين اصالة وانغام ، ولديه مشروع غنائي ضخم يضم مجموعة من الحفلات لنجوم العالم العربي في مختلف الدول العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية التي وقعها مع الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة " ايرث برودكشن " ،والتي تتولي أيضا الاشراف علي أعمال الموسيقار.
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