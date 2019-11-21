أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء





شهد النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر، العديد من الأحداث الساخنة والأخبار الهامة، أبرزها أصداء الأنباء التي انتشرت حول نية محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء استقالته من منصبه بسبب ظروفه الصحية، بالإضافة لتحديد الأمن ملعب الفريق الأول في دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 21 / 11 / 2019: -





أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس





1- صفقة تبادلية مُحتملة بين الأهلي وإنبي:





يسعي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للحصول على خدمات أسامة جلال مدافع المنتخب الأوليمبي وفريق إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقامة بمصر حاليًا.





واشترط النادي البترولي بقيادة مدربه حلمي طولان الحصول على خدمات ثنائي الأحمر علي لطفي وأحمد الشيخ للموافقة على انتقال أسامة جلال للنادي الأهلي في يناير المقبل.





2- إتحاد الكرة يُحدد ملعب الأهلي محليًا وإفريقيًا:





أرسل اتحاد الكرة المصري خطابًا للنادي الأهلي اليوم الخميس، يخطره فيه بموافقة الأمن على إقامة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ستاد "السلام" بحضور 10 آلاف مشجع، بينما ستقام مباريات الفريق المحلية بالدوري المصري الممتاز على ستاد "القاهرة الدولي" بحضور 5 آلاف مشجع.





ويخوض الأهلي مباراتي الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل، ومباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 من الشهر نفسه على ستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





3- حقيقة استقالة محمود الخطيب من رئاسة الأهلي:





نفي مصدر مسئول داخل مجلس إدارة النادي الأهلي الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، حول نية محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي تقديم استقالته من منصبه، وعدم استكمال مدته الرئاسية بسبب ظروفه الصحية، بعدما أوضحت الفحوصات وجود اعوجاج في العمود الفقري لديه بالإضافة لقصر إحدي القدمين عن الأخري.





وأكد المصدر أن ما يتردد حول تفكير "الخطيب" في الاعتذار عن استكمال مدة رئاسة للأهلي غير صحيح تمامًا، وأنه سوف يستكمل فترته الرئاسية بالقلعة الحمراء والتي تنتهي في عام 2021، موضحًا أن الأهلي يدار بالنظام المؤسسي ولا يعتمد على نظام الأفراد.





أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس





4- الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم صفقة سوبر:





رصد مجلس إدارة النادي الأهلي مبلغ 2 مليون دولار لتلبية رغبة السويسري رينيه فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق في ظل تراجع مستوي المغربي وليد أزارو، والإصابات المتكررة لمروان محسن.





ويتابع النادي الأهلي عددًا من المهاجمين المرشحين للإنضمام لصفوف الفريق خلال الفترة الحالية للتحرك بشكل رسمي لحسم التعاقد مع أحدهما، وأبرز هؤلاء اللاعبين ثنائي بازل السويسري المهاجم النيجيري إيليكي، والأنجولي أفيميكو بولولو وإن كان الأخير الأقرب للإنضمام للقلعة الحمراء.





5- الأهلي يُزاحم الزمالك لضم نجم وادي دجلة:





يرغب نادي الأهلي في الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث فتح مسئولي القلعة الحمراء خط اتصالات مع إدارة النادي الدجلاوي للتعرف على طلبات النادي المالية للموافقة على رحيل نجم الفريق في يناير القادم.





ويحظي محمد عبد العاطي باهتمام نادي الزمالك ايضًا والذي يرغب للتعاقد معه الشتاء المقبل، ودخل في مفاوضات مع وادي دجلة خلال الفترة الماضية لحسم الصفقة بشكل رسمي، ولكن النادي الدجلاوي يرفض رحيل اللاعب بسبب عدم تحقيق الزمالك شروطه المادية المطلوبة.





نشرة أخبار الأهلي اليوم 21 / 11 / 2019





6- محاولات مكثفة للحاق "أجايي" بمباراة الجونة:





يكثف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي محاولاته للحاق النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر بمباراة الجونة المؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الاثنين المقبل.





يخضع "أجايي" الذي يعاني من شد في العضلة الأمامية تعرض له خلال ودية الاتصالات، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف حتى يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.





7- نجم الأهلي يعود من ألمانيا بعد جراحة الرباط الصليبي:





عاد اليوم الخميس، محمد محمود لاعب وسط الأهلي إلي القاهرة عائدًا من ألمانيا، بعدما خضع لجراحة الرباط الصليبي هناك.





وسيعود نجم الأهلي إلي ألمانيا بعد اسبوعين من أجل خوض المرحلة الثانية من التأهيل والعلاج، ووكان اللاعب تعرض للإصابة بالصليبي خلال مشاركته في تدريبات الأهلي وسيغيب ما يقرب من 8 أشهر عن الملاعب حتي التعافي من إصابته.



