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تعرف على مراحل سباق "فورمولا إي" في السعودية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:32 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تستضيف مدينة الدرعية السعودية، غدا الجمعة للمرة الثانية، منافسات بطولة العالم لسباقات "فورمولا إي"، بالجولة الافتتاحية للموسم الحالي لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" التي يشارك فيها فقط السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وينظم الاتحاد الدولي للسيارات البطولة ضمن فعاليات موسم مدينة الدرعية الذي يبدأ بسباق فورمولا إي، والذي يضمن العديد من المراحل.

وتنطلق المسابقة بدورتين تدريبيتين واحدة منهما مدتها 45 دقيقة، والأخرى مدتها 30 دقيقة.

ويمنح لكل سائق سيارتين قدرتهم 200 كيلوواط (270 حصان) من الطاقة للمشاركة في السباق، ثم يقسم السائقين إلى خمس مجموعات.

ويبدأ السباق الذي يستغرق نحو 50 دقيقة؛ ليتم تحديد مراكز السائقون الخمسة الأسرع، في لعبة Super Pole ، واختيار المراكز الخمسة الأولى في الشبكة.
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