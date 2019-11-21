Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. زوجة الفنان هادي الجيار تكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل جديدة في حالته

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:11 م
Advertisements
هادي الجيار
هادي الجيار
كريم هاشم
Advertisements
كشفت زوجة الفنان هادي الجيار، اخر مستجدات حالته الصحية وذلك بعد تبادل مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاته في الساعات الماضية.

وقال السيدة "إيمان" زوجة الفنان هادي الجيار، في تصريح خاص لـ"اللفجر الفني" أنه الأن بصحة جيدة، ولا صحة لما تداولته وسائل الإعلام بشأن وفاته، وانه يخضع للعلاج في أحدى المستشفيات.


وناشدت "إيمان الجيار" جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار وتداولها، مشيرة أن مثل هذه الشائعات تؤثر على نفسية المريض وعلى عائلته.

وأضافت " أن الفنان "الجيار" يطمن جمهوره على حالته الصحية ويوجه لهم الشكر لدعمهم له خلال هذه الفترة.


وكشفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أن الفنان هادي الجيار، تم نقله إلى المستشفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد استلزم نقله للمستشفى ليكون تحت رعاية الأطباء.

وتسبب ذلك الخبر في اصابة متابعيه بحالة من الذعر خوفا عليه، ولكن خرج الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وطمأن جمهوره ومحبيه عليه موضحا أن حالته الصحية استقرت خلال الساعتين الماضيين، وسيعود لاستئناف تصوير أعماله الفنية بعد التأكد من تماثله للشفاء تماما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هادي الجيار شائعة وفاة هادي الجيار حالة هادي الجيار الصحية

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يومين

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 22 ساعة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تعليق لـ جميل راتب بعد أزمته الصحية الأخيرة

نهال عنبر تطمأن جمهور يوسف شعبان على حالته الصحية

بعد شائعة وفاته.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان حسن حسني

عاجل.. نقل الفنان هادي الجيار للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

سبب دخول الفنان هادي الجيار المستشفى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

08:48 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status