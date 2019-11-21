عاجل.. زوجة الفنان هادي الجيار تكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل جديدة في حالته





وقال السيدة "إيمان" زوجة الفنان هادي الجيار، في تصريح خاص لـ"اللفجر الفني" أنه الأن بصحة جيدة، ولا صحة لما تداولته وسائل الإعلام بشأن وفاته، وانه يخضع للعلاج في أحدى المستشفيات.









وناشدت "إيمان الجيار" جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار وتداولها، مشيرة أن مثل هذه الشائعات تؤثر على نفسية المريض وعلى عائلته.





وأضافت " أن الفنان "الجيار" يطمن جمهوره على حالته الصحية ويوجه لهم الشكر لدعمهم له خلال هذه الفترة.









وكشفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أن الفنان هادي الجيار، تم نقله إلى المستشفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد استلزم نقله للمستشفى ليكون تحت رعاية الأطباء.

وتسبب ذلك الخبر في اصابة متابعيه بحالة من الذعر خوفا عليه، ولكن خرج الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وطمأن جمهوره ومحبيه عليه موضحا أن حالته الصحية استقرت خلال الساعتين الماضيين، وسيعود لاستئناف تصوير أعماله الفنية بعد التأكد من تماثله للشفاء تماما.





كشفت زوجة الفنان هادي الجيار، اخر مستجدات حالته الصحية وذلك بعد تبادل مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاته في الساعات الماضية.